Reuters: Пентагон розглядає можливість поставок Україні високоточних боєприпасів з дальністю 150 км

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Міністерство оборони США розглядає пропозицію компанії Boeing постачати Україні малогабаритні високоточні боєприпаси (Ground-Launched Small Diameter Bomb, GLSDB), які можна встановлювати на ракетні системи, які вже є в України. Це дозволить українським військовим завдати удару «далеко в тил росії».

Про це пише Reuters.

Джерела та документ, який є у розпорядженні агентства свідчать, що запропонована Boeing система GLSDB є одним з планів запуску у виробництво нових боєприпасів для України та східноєвропейських союзників Америки.

Створена спільно з компанією SAAB система GLSDB може бути поставлена Україні не раніше навесні 2023 року. Вона поєднує в собі бомбу малого діаметра GBU-39 (SDB) з ракетним двигуном M26, обидва ці елементи є доволі поширеними на складах США. Хоча США відхилили запити на передачу ракет ATACMS з дальністю майже 300 км, дальність польоту GLSDB у 150 км дозволить Україні вражати військові цілі, які до цього часу були поза досяжністю.

Бомба управляється за допомогою GPS, може усувати деякі електронні перешкоди, використовуватися за будь-яких погодних умов і має невеликі складні крила, які дозволяють планерувати на ціль.