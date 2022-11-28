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ЗСУ ліквідували ще 590 окупантів. За час війни росія втратила майже 88 тисяч військових

Автор:
Софія Телішевська
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Упродовж 27 листопада російська армія втратила вбитими ще 590 солдатів. Загалом за 278 днів вторгнення росіяни недорахувалися 87 900 окупантів. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Втрати окупантів у техніці:

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Яковлівка, Соледар, Бахмут, Андріївка, Новобахмутівка, Опитне, Водяне, Первомайське, Невельське та Новомихайлівка Донецької області.