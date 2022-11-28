ЗСУ ліквідували ще 590 окупантів. За час війни росія втратила майже 88 тисяч військових
- Автор:
- Софія Телішевська
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Упродовж 27 листопада російська армія втратила вбитими ще 590 солдатів. Загалом за 278 днів вторгнення росіяни недорахувалися 87 900 окупантів. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
Втрати окупантів у техніці:
- 2 908 танків (+3);
- 5 861 бойова броньована машина (+5);
- 1 899 артилерійських систем (+2);
- 395 одиниць РСЗВ;
- 209 засобів ППО;
- 278 літаків;
- 261 гелікоптер;
- 1 555 БпЛА оперативно-тактичного рівня;
- 531 крилата ракета;
- 16 кораблів/катерів;
- 4 416 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (+4);
- 163 одиниці спеціальної техніки (+2).
За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Яковлівка, Соледар, Бахмут, Андріївка, Новобахмутівка, Опитне, Водяне, Первомайське, Невельське та Новомихайлівка Донецької області.