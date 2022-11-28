Мер Києва заперечив план повної евакуації населення столиці

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Пресслужба КМДА

У Києві не проводитимуть повної евакуації населення через російські ракетні удари по критичній інфраструктурі. Водночас стабілізаційні відключення світла найімовірніше триватимуть до весни.

Про це в інтервʼю РБК-Україна повідомив мер столиці Віталій Кличко.

«Повної евакуації не буде — можливо, часткова, але це не можна назвати евакуацією. Це тимчасовий переїзд людей окремих категорій до передмістя, туди, де можуть бути сервіси», — сказав Кличко.

За його словами, не йдеться про переселення в інші регіони або вивезення за кордон. Мер також закликає містян мати вдома запас технічної та питної води, запаси їжі, теплий одяг, заряджені ноутбуки, павербанки, офлайн-карти та телефони.

Він також просить киян подивитися в інтернеті або у додатку «Київ цифровий», де розташовані найближчі до їхнього будинку пункти обігріву.

За словами Кличка, треба бути готовим, що відключення електроенергії можуть тривати до весни, оскільки взимку збільшується навантаження на енергосистему.