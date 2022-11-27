«Усе має бути цивілізовано». Спікер Ради пояснив, чому депутатів від ОПзЖ не можна просто так позбавити мандата

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Pavlo Bagmut / Ukrinform / Barcroft Media / Getty Images

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук пояснив, чому народних депутатів, які були обрані від партії «Опозиційна платформа — За життя», не позбавляють мандатів.

За його словами, петиція про позбавлення мандата всіх депутатів від ОПзЖ у Верховній Раді це правильна ідея, але її реалізація має бути законодавчо врегульованою.

«Якщо це все зробити просто огульно, то це буде попахувати революцією 1917 року або тим, що зараз робить росія в Україні. Ми маємо демонструвати всьому світу цивілізованість нашого вибору. Але в той же час наполегливо шукати варіант зупинення депутатських повноважень. Є сім підстав за Конституцією, давайте шукати варіанти за тими сімома підставами», — заявив він в інтервʼю «Суспільному» в ефірі національного телемарафону.

Відповідно до Конституції, повноваження народного депутата України припиняються достроково у разі:

подання його особистої заяви про складення повноважень;

набрання законної сили обвинувальним вироком;

визнання депутата недієздатним або безвісно відсутнім;

припинення його громадянства;

порушення вимог щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності;

невходження депутата, обраного від політичної партії, до складу депутатської фракції цієї політичної партії або виходу депутата зі складу фракції;

його смерті.

Народний депутат від фракції «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко 16 листопада зареєстрував на сайті президента петицію про позбавлення мандатів нардепів від ОПзЖ. Ця петиція набрала необхідні для розгляду 25 тисяч голосів.