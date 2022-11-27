Російські морпіхи зазнають великих втрат під Вугледаром — там точаться запеклі бої

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У районі Павлівки та Вугледару Донецької області продовжуються інтенсивні бої. Росія, намагаючись захопити цю ділянку фронту, зазнала великих втрат серед особового складу морпіхів.

Британська розвідка пише, що росія хоче захопити згадану ділянку фронту, аби продовжити наступ на північ регіону.

Упродовж останніх двох тижнів територія в районі Вугледару та Павлівки майже не переходила з рук до рук — точаться запеклі бої.

За даними британців, Україна та росія спрямували туди значні сили, але саме російські морпіхи зазнали великих втрат.

Розвідники прогнозують, що запеклі бої там триватимуть ще довго, бо кремль вважає, що цей район може стати відправною точкою для просування на північ та повного захоплення Донецької області. Однак, вважають британці, росія навряд чи зможе зосередити сили для якісного прориву.