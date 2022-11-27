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ЗСУ ліквідували ще 600 окупантів. За час війни росія втратила понад 87 тисяч військових

Автор:
Софія Телішевська
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Упродовж 26 листопада російська армія втратила вбитими ще 600 солдатів. Загалом за 277 днів вторгнення росіяни недорахувалися 87 310 окупантів. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Втрати окупантів у техніці:

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Стельмахівка Луганської області та Білогорівка, Марʼїнка, Верхньокамʼянське та Спірне Донецької області.