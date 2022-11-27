ЗСУ ліквідували ще 600 окупантів. За час війни росія втратила понад 87 тисяч військових

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Упродовж 26 листопада російська армія втратила вбитими ще 600 солдатів. Загалом за 277 днів вторгнення росіяни недорахувалися 87 310 окупантів. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Втрати окупантів у техніці:

2 905 танків (+4);

5 856 бойових броньованих машин (+8);

1 897 артилерійських систем (+1);

395 одиниць РСЗВ;

209 засобів ППО;

278 літаків;

261 гелікоптер;

1 555 БпЛА оперативно-тактичного рівня (+1);

531 крилата ракета;

16 кораблів/катерів;

4 412 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (+6);

163 одиниці спеціальної техніки (+2).

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Стельмахівка Луганської області та Білогорівка, Марʼїнка, Верхньокамʼянське та Спірне Донецької області.