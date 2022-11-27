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США зняли частину санкцій з Венесуели, щоб подолати економічну кризу

Автор:
Софія Телішевська
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Zbynek Burival / Unsplash

Мінфін США дозволив компанії Chevron відновити видобуток ресурсів у Венесуелі в обмежених масштабах. Тим самим Білий дім зняв частину санкцій з країни.

Про це ідеться у постанові Мінфіну.

Такий крок має послабити бідність венесуельського народу та підтримати відновлення демократії.

«Дозволяється видобуток нафти або нафтопродуктів, продаж, експорт або імпорт до Сполучених Штатів нафти або нафтопродуктів, вироблених спільним підприємством Chevron, за умови, що нафта та нафтопродукти, вироблені спільним підприємством, спочатку продаються Chevron», — йдеться у ліцензії.

Документ також дозволяє експортувати до Венесуели розріджувачі, конденсати, нафтопродукти або скраплений природний газ.

Водночас, як і раніше, американським компаніям заборонено:

Місяць тому міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що скасування санкцій Заходу, зокрема проти Ірану і Венесуели, помʼякшить глобальну енергетичну кризу, спровоковану війною росії в Україні.