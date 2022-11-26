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У білорусі помер міністр закордонних справ Володимир Макей. Йому було 64 роки.

Про це пише білоруське державне інформаційне агентство БЕЛТА.

Причину смерті там не називають. У міністерстві закордонних справ білорусі кажуть лише те, що він «раптово помер».

Раніше Макея називали представником прозахідного крила білоруської влади. До масових протестів 2020 року він активно займався нормалізацією відносин білорусі з Євросоюзом та США, але потім повністю переключився на проросійську риторику.

Макей очолював МЗС білорусі з 2012 року. На дипломатичній службі він працював з 1993 до 2000 року. У 2000—2008 роках був помічником президента білорусі, а у 2008—2012 роках — головою його адміністрації.