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Норвегія передає Україні пакет військової допомоги на $25 мільйонів. Туди увійде одна САУ, запчастини та зимовий одяг

Автор:
Олексій Ярмоленко
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Уряд Норвегії оголосив про передачу Україні пакета військової допомоги на 250 мільйонів норвезьких крон ($25 мільйонів). Туди увійде одна самохідна артилерійська установка М109 та 20 тисяч запчастин до такої артилерії.

Про це заявив міністр оборони Норвегії Бьорн Арільд Грам, пише Tv2.

Загалом Норвегія передасть:

Міністр наголосив, що Україні вкрай необхідні зброя, боєприпаси та спорядження для продовження війни. Тому Норвегія і надалі підтримуватиме українську армію.