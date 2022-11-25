Норвегія передає Україні пакет військової допомоги на $25 мільйонів. Туди увійде одна САУ, запчастини та зимовий одяг

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Уряд Норвегії оголосив про передачу Україні пакета військової допомоги на 250 мільйонів норвезьких крон ($25 мільйонів). Туди увійде одна самохідна артилерійська установка М109 та 20 тисяч запчастин до такої артилерії.

Про це заявив міністр оборони Норвегії Бьорн Арільд Грам, пише Tv2.

Загалом Норвегія передасть:

1 самохідну артилерійську установку M109;

20 тисяч запчастин для раніше наданих таких САУ;

55 тисяч одиниць зимового військового одягу;

55 тисяч перев’язувальних матеріалів та індивідуальних пакетів;

30 тисяч сухпайків.

Міністр наголосив, що Україні вкрай необхідні зброя, боєприпаси та спорядження для продовження війни. Тому Норвегія і надалі підтримуватиме українську армію.