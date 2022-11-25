В ООН підтвердили справжність відео з Макіївки на Луганщині та закликали розслідувати, чи справді там розстріляли російських полонених
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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В Управлінні верховного комісара ООН із прав людини підтвердили справжність відео із нібито розстрілом російських полонених у селі Макіївка Луганської області. Там зазначили, що варто провести розслідування, чи справді там стався воєнний злочин і з якого боку.
Про це заявив верховний комісар ООН з прав людини Волькер Тюрк.
«Ми розуміємо, що українська влада відкрила кримінальне провадження щодо подій у Макіївці. Важливо, щоб усі звинувачення в сумарних стратах були повністю розслідувані у спосіб, який є і вважається незалежним, неупередженим, ретельним, прозорим, оперативним та ефективним», — зазначив він.
Також Тюрк наголосив, що потрібно провести незалежні та детальні судово-медичні експертизи, щоб зʼясувати, що саме сталося.
«Я також закликаю сторони дати чіткі інструкції своїм силам про те, що не повинно бути жодної відплати, жодних репресій проти тих, кого вони беруть у полон, і забезпечити повне виконання цих інструкцій», — підкреслив він.
- 13 листопада у соцмережах зʼявилося відео із села Макіївка Луганської області. На ньому були відзняті кадри вбитих росіян в одному з дворів села. Що саме сталося з ними — невідомо, але у проросійських Telegram-каналах уже тоді почали говорити, що нібито українські військові розстріляли полонених.
- Згодом 18 листопада зʼявилося відео безпосередньо з місця події. На ньому видно, як російські окупанти виходять із будівлі та лягають, імовірно, здаючись у полон українцям. Потім один із них під час виходу з будівлі відкриває вогонь по українських військових — і відео обривається.
- Російський омбудсман Тетяна Москалькова та міністерство закордонних справ рф заявили, що звернулися до міжнародних організацій з вимогою засудити «розстріл російських полонених», провести розслідування та покарати винних. Міноборони рф написало про «живодерську сутність нинішнього київського режиму на чолі із Зеленським».
- У коментарі «Бабелю» в Офісі генпрокурора заявили, що Луганська обласна прокуратура внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості «за фактом вчинення військовослужбовцями зс рф віроломства» під час здачі в полон. Розпочато кримінальне провадження щодо порушення законів і звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК). Попередній аналіз відео вказує на те, що росіяни в селі Макіївка Луганської області імітували здачу в полон і відкрили вогонь по українських захисниках, що забороняється міжнародним гуманітарним правом. У прокуратурі наголосили, що дадуть правову оцінку всім учасникам події.