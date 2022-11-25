В ООН підтвердили справжність відео з Макіївки на Луганщині та закликали розслідувати, чи справді там розстріляли російських полонених

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В Управлінні верховного комісара ООН із прав людини підтвердили справжність відео із нібито розстрілом російських полонених у селі Макіївка Луганської області. Там зазначили, що варто провести розслідування, чи справді там стався воєнний злочин і з якого боку.

Про це заявив верховний комісар ООН з прав людини Волькер Тюрк.

«Ми розуміємо, що українська влада відкрила кримінальне провадження щодо подій у Макіївці. Важливо, щоб усі звинувачення в сумарних стратах були повністю розслідувані у спосіб, який є і вважається незалежним, неупередженим, ретельним, прозорим, оперативним та ефективним», — зазначив він.

Також Тюрк наголосив, що потрібно провести незалежні та детальні судово-медичні експертизи, щоб зʼясувати, що саме сталося.

«Я також закликаю сторони дати чіткі інструкції своїм силам про те, що не повинно бути жодної відплати, жодних репресій проти тих, кого вони беруть у полон, і забезпечити повне виконання цих інструкцій», — підкреслив він.