ООН: Від ракетних ударів росіян по Україні загинули вже 77 цивільних

Новини

Getty Images

Верховний комісар ООН з прав людини Волькер Тюрк повідомив, що від ракетних удар росіян по енергетичній інфраструктурі України загинули 77 цивільних. Росіяни бʼють по ній з 10 жовтня.

Про це пише пресслужба Управління верховного комісара ООН з прав людини.

Загалом з моменту початку ударів по енергоінфраструктурі 77 людей загинули, 242 людини отримали поранення.

«Через ці удари у важкій ситуації, у жахливих умовах опинилися мільйони людей. Загалом усе це порушує серйозні питання в рамках міжнародного гуманітарного права, яке вимагає [доказів] конкретного і безпосереднього військового значення кожного атакованого обʼєкта», — сказав Тюрк.