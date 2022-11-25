Зеленський виступає за цінову межу на російську нафту на рівні $30 за барель

Новини

Офіс президента / Telegram

Президент України вважає, що ціну на російську нафту слід обмежити на рівні $30 за барель.

Про це він сказав під час виступу на міжнародному симпозіумі The idea of Europe.

За його словами, цього року залежність Європи від російських енергоресурсів почала зменшуватися, а має повністю зникнути. Одним із ключових інструментів для цього Зеленський вважає обмеження російських прибутків від експорту енергоресурсів. Він підтримав пропозицію Польщі та країн Балтії.

«Щодо обмеження цін на російську нафту звучать $60—70 за барель — це, безперечно, піддавки. Більше схоже на намагання щось зобразити, ніж зробити. Я вдячний нашим балтійським і польським колегам за їхні пропозиції. Обмеження цін на рівні $30 за барель є більш слушною пропозицією», — сказав президент України.