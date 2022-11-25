На Київщині сімʼя отруїлася чадним газом. Поліція закликає не вмикати генератори в домі

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У селі Бобриця Київської області сімʼя отруїлась чадним газом через неправильну експлуатацію електрогенератора.

Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов.

За його словами, родина використовувала електрогенератор у приміщенні. Від отруєння загинув голова родини, його дружину медики встигли госпіталізували.

Подібний інцидент стався в Гостомелі, де чадним газом отруїлась ціла родина. Спершу погано стало 72-річній жінці, а потім її 4-річній онучці. Також погіршився стан у 12-річної дівчинки та її 48-річного батька.

«Укотре застерігаю: не нехтуйте інструкцією з експлуатації електрогенераторів і приладів для опалення. Вчасно перевіряйте справність роботи газових приладів та вентиляції! Дбайте про своє здоровʼя та життя», — наголосив Нєбитов.