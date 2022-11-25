Втрати російської армії перевищили 86 тисяч убитих військових. За добу ЗСУ ліквідували ще 430 солдатів

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Упродовж 24 листопада російська армія втратила вбитими ще 430 солдатів. Загалом за 274 дні вторгнення росіяни недорахувалися 86 150 окупантів. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Втрати окупантів у техніці:

2 899 танків (+1);

5 844 бойові броньовані машини (+5);

1 895 артилерійських систем (+6);

395 одиниць РСЗВ;

209 засобів ППО;

278 літаків

261 гелікоптер

1 553 БпЛА оперативно-тактичного рівня (+6)

531 крилата ракета

16 кораблів/катерів

4 404 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн (+4)

163 одиниці спеціальної техніки (+2)

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка і Діброва Луганської області та Білогорівка, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Первомайське, Красногорівка, Марʼїнка і Новомихайлівка на Донеччині.

Минулої доби противник завдав 6 ракетних і 14 авіаційних ударів, здійснив 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах.