Кількість смертей на дорогах України зменшилася на 17% порівняно з минулим роком
- Автор:
- Софія Телішевська
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Пресслужба КМДА
За 9 місяців 2022 року кількість аварій на дорозі зменшилася у 1,8 разу порівняно з аналогічним періодом минулого року. А смертність на дорогах скоротилася на 17%.
Про це повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко.
За цей час правоохоронці зареєстрували понад 85,8 тис. дорожньо-транспортних пригод.
Унаслідок цих ДТП за 9 місяців загинула 2 161 людина.
- В Україні після ракетних обстрілів по енергосистемі почали економити світло, тому вуличне освітлення обмежують або вимикають повністю. Крім того, не працюють світлофори, що ускладнює дорожній рух та наражає пішоходів на небезпеку.