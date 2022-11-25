Після ракетних обстрілів відтік людей з країни не збільшився
- Автор:
- Софія Телішевська
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Прикордонники не фіксують збільшення потоку громадян, які прагнули б виїхати з України через масовані ракетні обстріли.
Про це на брифінгу повідомив директор Департаменту охорони державного кордону ДПСУ Леонід Баран.
За його словами, у жовтні, навпаки, фіксувалося зменшення пасажиропотоку на 11% порівняно з попереднім місяцем.
На прикордонних пунктах тривають роботи з інженерного та фортифікаційного укріплення кордону та смуги оборони.
Окрім того, ДПСУ істотно посилила систему відеоспостереження та дистанційного контролю з використанням безпілотників.
- Із 10 жовтня росіяни випустили по території України майже 600 ракет. Тільки за минулу добу від ударів постраждали 50 цивільних.
- За цей час обʼєднана енергосистема України зазнала семи масованих ракетних атак — 10, 11, 17, 22 жовтня та 2,15, 23 листопада.