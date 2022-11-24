Українські банки планують встановити свої банкомати в «Пунктах незламності»

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Банки планують встановити банкомати та термінали в «Пунктах незламності».

Про це пише видання Forbes.

«Звісно, краще мати із собою трохи готівки, але панікувати точно приводів немає», — прокоментував інформацію голова Національного банку Андрій Пишний.

Він розповів, що найбільші українські банки здатні забезпечити роботу принаймні 35% мережі відділень навіть у критичних ситуаціях. Крім того, банки переглянули протоколи, щоб інкасація банкоматів відбувалася швидше, «Ощад» і «Приват» уже запровадили «національний роумінг» — однакові тарифи для усіх карток, незалежно від того, чий ви клієнт», — розповідає голова НБУ. Також ведеться діалог з мережами АЗС, щоб у них теж була опція зняття готівки на касах.

Крім цього, розглядається ідея створити «національну мережу» на тисячу відділень різних банків, забезпечених резервними джерелами енергопостачання та водою, яка буде доступна для використання всіма системно важливими банками та працівниками НБУ.

Щодо звʼязку, мобільні оператори виключають повне зникнення звʼязку навіть за тривалих блекаутів. Якщо світла немає довго, обладнання заживлюють від пересувних генераторів, пояснили в «Київстарі». За рахунок цього в місті чи районі все одно будуть окремі ділянки з доступним звʼязком.

«У операторів є ще один план Б на випадок масштабного блекауту. «Київстар» закупив додаткові генератори та замінює елементи живлення на базових станціях. Найближчим часом у найбільш постраждалих областях встановлять 1 500 сучасніших літієвих акумуляторів. Із ними обладнання працюватиме довше — до 6—7 годин», — пише видання.

Ще один варіант — об’єднатися з конкурентами та іншим бізнесом і заживити важливі елементи мережі від їхніх генераторів. Оператори «діляться» і ремонтними бригадами. «В один мікрорайон може поїхати аварійна бригада Vodafone, у другий — бригада іншого оператора. Так ми уникаємо ситуації, коли в одному районі буде працювати три мережі, а в сусідньому люди сидітимуть без звʼязку», — керівник технічного центру Схід Vodafone Максим Топольник.