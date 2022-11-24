Україна отримає грант на $4,5 мільярда від Світового банку. Підписано угоду
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Adam Nir / Unsplash
Міністр фінансів Сергій Марченко та регіональний директор Світового банку Аруп Банерджі підписали угоду про надання Україні гранту в розмірі $4,5 мільярда.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
Ці кошти надали США та направили до Цільового фонду донорів як додаткове фінансування в рамках проєкту з підтримки державних видатків.
Кошти підуть на пенсійні виплати та окремі програми державної соціальної допомоги, такі як оплата житлово-комунальних послуг, підтримка малозабезпечених сімей, інвалідів, переселенців, а також на оплату медичних послуг за програмою медгарантій.
- 22 листопада до державного бюджету України надійшли $60 мільйонів фінансування від Світового банку. Кошти спрямують на оплату роботи працівників державних органів і бюджетних установ освітньої сфери, як на національному, так і регіональному рівнях.