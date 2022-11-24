«Укренерго»: Виробники електроенергії вже забезпечили 50% потреб країни
- Автор:
- Олег Панфілович
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FEDOROV / Telegram
Національний оператор енергомереж «Укренерго» повідомив, що станом на вечір виробники електроенергії забезпечили приблизно 50% потреб споживання у країні.
Про це йдеться в повідомленні «Укренерго».
«Уже працює значна частина теплоелектростанцій та гідроелектростанцій, поступово набирають потужність всі атомні станції, за винятком окупованої Запорізької АЕС», — заявили в компанії.
Атомні електростанції забезпечували половину виробництва електроенергії країни. Але АЕС після вимушеної зупинки повертаються в робочий режим повільно, оскільки це технологічна необхідність.
«У першу чергу енергоживлення подається на обʼєкти критичної інфраструктури: газорозподільчі мережі, водоканали, очисні споруди, лікарні. Триває поступове заживлення побутових споживачів», — підкреслили в компанії. Там додали, що наслідки вчорашньої ракетної атаки відчувають всі регіони України, тому неможливо назвати жодних точних термінів повного відновлення.
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