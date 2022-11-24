«Укренерго»: Виробники електроенергії вже забезпечили 50% потреб країни

Новини

FEDOROV / Telegram

Національний оператор енергомереж «Укренерго» повідомив, що станом на вечір виробники електроенергії забезпечили приблизно 50% потреб споживання у країні.

Про це йдеться в повідомленні «Укренерго».

«Уже працює значна частина теплоелектростанцій та гідроелектростанцій, поступово набирають потужність всі атомні станції, за винятком окупованої Запорізької АЕС», — заявили в компанії.

Атомні електростанції забезпечували половину виробництва електроенергії країни. Але АЕС після вимушеної зупинки повертаються в робочий режим повільно, оскільки це технологічна необхідність.

«У першу чергу енергоживлення подається на обʼєкти критичної інфраструктури: газорозподільчі мережі, водоканали, очисні споруди, лікарні. Триває поступове заживлення побутових споживачів», — підкреслили в компанії. Там додали, що наслідки вчорашньої ракетної атаки відчувають всі регіони України, тому неможливо назвати жодних точних термінів повного відновлення.