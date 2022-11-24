НБУ оприлюднив перелік банків, які працюватимуть у разі тривалого блекауту
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Death to Stock
Національний банк України опублікував перелік банків, які працюватимуть у разі тривалої відсутності електроенергії. Відповідні банки позначені на спецмапі.
В НБУ заявили, що в переліку чергові відділення банків. Сам перелік постійно уточнюється та оновлюється.
«Інші банки теж відкривають чергові відділення, які працюють під час відсутності електропостачання, детальну інформацію про них ви зможете дізнатися в контакт-центрах і на офіційних сайтах банків», — додали в НБУ.
- 24 листопада ПриватБанк збільшив ліміт на зняття готівки в банкоматах своєї мережі для іноземних карток і карток інших банків до 20 тисяч гривень за одну операцію. Повторно таку ж суму можна зняти за три години.
- У цей же день Ощадбанк скасував комісію за зняття готівки з банкоматів мережі для карток інших банків, а також скасував ліміти на зняття готівки.
- Такі дії банків пов’язані зі зростанням попиту на готівку через відключення електроенергії.