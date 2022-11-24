НБУ оприлюднив перелік банків, які працюватимуть у разі тривалого блекауту

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Death to Stock

Національний банк України опублікував перелік банків, які працюватимуть у разі тривалої відсутності електроенергії. Відповідні банки позначені на спецмапі.

В НБУ заявили, що в переліку чергові відділення банків. Сам перелік постійно уточнюється та оновлюється.

«Інші банки теж відкривають чергові відділення, які працюють під час відсутності електропостачання, детальну інформацію про них ви зможете дізнатися в контакт-центрах і на офіційних сайтах банків», — додали в НБУ.