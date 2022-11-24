Парламент Нідерландів визнав росію державою-спонсором тероризму
- Автор:
- Олег Панфілович
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Парламент Нідерландів назвав дії росії проти цивільного населення в Україні тероризмом, а росію — державою-спонсором тероризму.
Про це пише trouw.nl.
Переважна більшість партій, зокрема VVD (Народна партія за свободу і демократію), D66 (прогресивні демократи), PvdA (Трудова партія), CDA (Християнсько-демократична партія), підтримали пропозицію депутата Тома ван дер Лі з GroenLinks (Зелені ліві).
Переважна більшість партій підтримує політику уряду щодо максимально можливої підтримки України в гуманітарній, дипломатичній та військовій сферах.
- Європейський парламент ухвалив резолюцію про визнання російської федерації державою-спонсором тероризму.