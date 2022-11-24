Кількість жертв ракетної атаки у Вишгороді збільшилася до шести
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Кількість загиблих від ракетного удару по Вишгороду (Київська область) збільшилася до шести. Різноманітні поранення дістали ще 30 людей.
Про це повідомив начальник ГУ Нацполіції в Київській області Андрій Нєбитов.
«Шестеро загиблих, 30 постраждалих, розбиті багатоповерхівки, зламані долі. Місто Вишгород зʼявилося на 200 років раніше за москву і, попри все, буде процвітати, коли її вже не буде, бо тут живуть незламні українці, яких ракетами не залякати», — написав він у Facebook.
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