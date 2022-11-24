Ощадбанк скасував комісію за зняття готівки з карток інших банків
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
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УНІАН
Державний Ощадбанк скасував комісію за зняття готівки з банкоматів мережі для карток інших банків, повідомила пресслужба банку.
«Для тих громадян, хто бажає зняти готівку, є добра новина: відтепер ви можете зробити це у будь-якому банкоматі Ощаду без комісії. І не важливо — з картки Ощаду або ж з будь-якої іншої картки. Відтепер у наших банкоматах немає чужих карток», — йдеться в повідомленні.
Також скасовано ліміти на зняття готівки.
- Перед цим ПриватБанк збільшив ліміт на зняття готівки в банкоматах своєї мережі для іноземних карток і карток інших банків до 20 тисяч гривень за одну операцію. Повторно таку ж суму можна зняти за три години.