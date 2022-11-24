Генштаб ЗСУ: У війні в Україні готові взяти участь 10-15 тисяч білорусів

Новини

Близько 10-15 тисяч білорусів готові взяти участь у війні в Україні на російському боці. Їх приваблюють високі грошові виплати.

Про це на брифінгу заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов.

«Близько 10-15 тисяч особового складу силових структур республіки білорусь готові взяти участь у «спеціальній військовій операції» рф. Насамперед через привабливість високого грошового забезпечення», — розповів він.

Також Громов зазначив, що серед росіян поширюється інформація про нібито загострення на українсько-російському кордоні. Це має статися у період з 23 до 28 листопада.

«Противник поширює інформацію та готує свої війська до так званого можливого «загострення обстановки» на російсько-українському кордоні з 23 по 28 листопада. При цьому, ним очікується, що «НАТО та Україна зажадають захопити кордони миролюбивої білорусі та росії», — пояснив він.