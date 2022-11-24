Reuters: В ОАЕ представники України та рф обговорили відновлення експорту російського аміаку в обмін на звільнення полонених
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
-
Unsplash
Представники росії та України зустрілися в Об’єднаних Арабських Еміратах, щоб обговорити можливість обміну військовополоненими та відновлення експорту російського аміаку через український трубопровід.
Про це Reuters повідомили джерела, знайомі з інформацією про зустріч.
За їхніми даними, переговори проходили за посередництва ОАЕ, але без участі ООН. Представники України та росії 17 листопада у столиці ОАЕ Абу-Дабі обговорили відновлення експорту аміаку з рф за умови масштабного обміну полоненими.
Джерела не повідомили Reuters про результати переговорів.
Посол України в Туреччині Василь Боднар заявив, що «звільнення наших військовополонених є частиною переговорів щодо відкриття російського експорту аміаку», додавши, що «звичайно, ми шукаємо способи зробити це за будь-якої можливості».
Боднар сказав, що йому невідомо, чи відбулася зустріч в ОАЕ.
- Організація Об’єднаних Націй запропонувала відновити експорт російського аміаку трубопроводом до українського кордону, де його має купити американський товарний трейдер Trammo. Цей трубопровід розрахований на перекачування до 2,5 млн тонн аміаку на рік. Його закрили після того, як 24 лютого росія розпочала повномасштабну війну проти України.
- 16 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що підтримає відновлення експорту російського аміаку через Україну, якщо москва поверне Києву українських військовополонених. «Я проти поставок аміаку з рф через нашу територію. Я б робив це тільки в обмін на наших полонених. Це я пропонував ООН», — сказав президент.