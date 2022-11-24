Reuters: В ОАЕ представники України та рф обговорили відновлення експорту російського аміаку в обмін на звільнення полонених

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Представники росії та України зустрілися в Об’єднаних Арабських Еміратах, щоб обговорити можливість обміну військовополоненими та відновлення експорту російського аміаку через український трубопровід.

Про це Reuters повідомили джерела, знайомі з інформацією про зустріч.

За їхніми даними, переговори проходили за посередництва ОАЕ, але без участі ООН. Представники України та росії 17 листопада у столиці ОАЕ Абу-Дабі обговорили відновлення експорту аміаку з рф за умови масштабного обміну полоненими.

Джерела не повідомили Reuters про результати переговорів.

Посол України в Туреччині Василь Боднар заявив, що «звільнення наших військовополонених є частиною переговорів щодо відкриття російського експорту аміаку», додавши, що «звичайно, ми шукаємо способи зробити це за будь-якої можливості».

Боднар сказав, що йому невідомо, чи відбулася зустріч в ОАЕ.