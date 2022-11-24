ЗСУ знищили ще 310 окупантів. Яку техніку росіяни втратили за останню добу
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
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Reuters
Упродовж 23 листопада російська армія втратила вбитими ще 310 солдатів. Загалом за 274 дні вторгнення росіяни недорахувалися 85 720 окупантів. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
Втрати окупантів у техніці:
- 2 898 танки (+1 за минулу добу);
- 5 839 бойових броньованих машин (+7);
- 1 889 артилерійських систем (+2);
- 395 РСЗВ;
- 209 засобів ППО;
- 278 літаків;
- 261 гелікоптер;
- 1 547 БпЛА оперативно-тактичного рівня (+10);
- 531 крилата ракета (+51);
- 16 кораблів/катерів;
- 4 400 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (+4);
- 161 одиниця спеціальної техніки.
Учора підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Кліщіївка, Красногорівка, Марʼїнка, Озарянівка, Опитне та Яковлівка Донецької області.
- Із 10 жовтня росіяни випустили по території України майже 600 ракет. Тільки за минулу добу від ударів постраждали 50 цивільних.
- За цей час обʼєднана енергосистема України зазнала сімох масованих ракетних атак ― 10, 11, 17, 22 жовтня та 2,15 і 23 листопада.