ЗСУ знищили ще 310 окупантів. Яку техніку росіяни втратили за останню добу

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Reuters

Упродовж 23 листопада російська армія втратила вбитими ще 310 солдатів. Загалом за 274 дні вторгнення росіяни недорахувалися 85 720 окупантів. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Втрати окупантів у техніці:

2 898 танки (+1 за минулу добу);

5 839 бойових броньованих машин (+7);

1 889 артилерійських систем (+2);

395 РСЗВ;

209 засобів ППО;

278 літаків;

261 гелікоптер;

1 547 БпЛА оперативно-тактичного рівня (+10);

531 крилата ракета (+51);

16 кораблів/катерів;

4 400 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (+4);

161 одиниця спеціальної техніки.

Учора підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Кліщіївка, Красногорівка, Марʼїнка, Озарянівка, Опитне та Яковлівка Донецької області.