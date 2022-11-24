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ЗСУ знищили ще 310 окупантів. Яку техніку росіяни втратили за останню добу

Автор:
Софія Телішевська
Дата:

Reuters

Упродовж 23 листопада російська армія втратила вбитими ще 310 солдатів. Загалом за 274 дні вторгнення росіяни недорахувалися 85 720 окупантів. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Втрати окупантів у техніці:

Учора підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Кліщіївка, Красногорівка, Марʼїнка, Озарянівка, Опитне та Яковлівка Донецької області.