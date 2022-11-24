В Україні розгорнули 3 720 «пунктів незламності». Де вони розташовані

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Наразі в Україні розгорнули 3 720 «пунктів незламності». Це спеціально облаштовані намети, де можна зігрітися, отримати гарячі напої та їжу, зарядити телефон, скористатися інтернетом.

Про це повідомив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко.

Карта розташування цих пунктів за посиланням — https://nezlamnist.gov.ua/.

Із 10 жовтня росіяни випустили по території України майже 600 ракет. Тільки за минулу добу від ударів постраждали 50 цивільних.

За цей час обʼєднана енергосистема України зазнала сімох масованих ракетних атак — 10, 11, 17, 22 жовтня та 2,15, 23 листопада.