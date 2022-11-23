В Україні за 23 листопада від ракетних обстрілів росіян загинули 10 людей

Новини

В Україні за сьогодні, 23 листопада, від ракетних ударів росіян загинули 10 людей.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.

«Росія продовжує завдавати масованих ракетних ударів по мирному населенню всієї України. Сьогодні маємо три влучання в багатоповерхові будинки. На жаль, 10 людей загинули», — написав він у Facebook.

За даними голови МВС, тільки в період з 10 жовтня до 23 листопада війська рф здійснили майже 600 ракетних атак по території України.