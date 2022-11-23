Китай оголосив про подолання ігрової залежності серед молоді

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Florian Olivo / Unsplash

Влада Китаю заявила, що їй вдалося подолати ігрову залежність серед молоді.

Про це пише BBC.

Комітет групи компаній, які представляють китайську ігрову індустрію, зазначив, що 75% молодих геймерів тепер грають менше трьох годин на тиждень.

Керівництво Комуністичної партії Китаю неодноразово висловлювало занепокоєння тенденцією до пошерення ігрової залежності серед молоді, заявляючи, що це відіграє певну роль у зростанні рівня «міопії» у країні та поганому рівні концентрації серед дітей. Також згадуються проблеми з психічним здоровʼям і розлади сну.

У листопаді 2019 року уряд Китаю запровадив комендантську годину на відеоігри для неповнолітніх, щоб знизити гральну залежність серед молоді. Новий режим передбачав, що всім дітям до 18 років буде заборонено грати в онлайн- або відеоігри з 22:00 до 08:00. Також у будні дні можна грати 90 хвилин, а у вихідні максимум 3 години. При цьому гравці від 8 до 16 років зможуть витрачати до 200 юанів (720 гривень) на місяць на свої ігрові рахунки, а гравцям у віці від 16 до 18 років дозволять витрачати до 400 юанів.