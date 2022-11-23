Пентагон оприлюднив перелік озброєння, яке ввійде в новий пакет допомоги Україні
- Автор:
- Олег Панфілович
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Flickr / Kongsberg
Міністерство оборони США оприлюднило перелік озброєння, яке увійде в новий пакет допомоги на $400 мільйонів.
Про це повідомляє сайт Пентагону.
До пакета ввійдуть боєприпаси для систем протиповітряної оборони NASAMS і реактивних систем залпового вогню HIMARS, 150 великокаліберних кулеметів із тепловізійними прицілами для боротьби з безпілотниками; 200 артилерійських снарядів калібру 155 мм; 10 тисяч 120-мм мінометних мін; протирадіаційні ракети HARM; 50 бронетранспортерів HMMWV; понад 100 легких тактичних машин; 200 генераторів; частини до 105-мм гаубиць.
- Адміністрація Байдена раніше просила у Конгресу США виділити ще $37,7 мільярда на допомогу для України у 2023 році.