Молдова викликала російського посла через проблеми зі світлом після ракетних ударів по Україні
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
-
Flickr / Konstantin T
МЗС Молдови викликає російського посла через проблеми з електропостачанням після того, як росія завдала масованого ракетного удару по Україні. Росіяни випустили приблизно 70 ракет, 51 із них збили.
Про це у своєму Twitter повідомив міністр закордонних справ Молдови Ніку Попеску.
Попеску зазначив, що атаки росії по енергетичній інфраструктурі України знову залишили Молдову в темряві. За його словами, масові відключення електроенергії відбуваються по всій країні, включно з Кишиневом і будівлею МЗС Молдови.
«Я доручив викликати посла росії для пояснень», — повідомив він.
У МЗС Молдови теж підтвердили, що викликають російського посла, щоб висловити протест.
- У Молдові через масований ракетний удар по Україні теж розпочалися масові відключення електрики. Проблеми зі світлом мають низка районів країни.
- 23 листопада російські війська завдали масованого ракетного удару по Україні. Перебої зі світлом спостерігаються в Одесі, Львові, Києві, Миколаєві та інших містах. Загалом окупанти випустили приблизно 70 ракет, 51 із них збили.