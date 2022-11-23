Молдова викликала російського посла через проблеми зі світлом після ракетних ударів по Україні

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Flickr / Konstantin T

МЗС Молдови викликає російського посла через проблеми з електропостачанням після того, як росія завдала масованого ракетного удару по Україні. Росіяни випустили приблизно 70 ракет, 51 із них збили.

Про це у своєму Twitter повідомив міністр закордонних справ Молдови Ніку Попеску.

Попеску зазначив, що атаки росії по енергетичній інфраструктурі України знову залишили Молдову в темряві. За його словами, масові відключення електроенергії відбуваються по всій країні, включно з Кишиневом і будівлею МЗС Молдови.

«Я доручив викликати посла росії для пояснень», — повідомив він.

У МЗС Молдови теж підтвердили, що викликають російського посла, щоб висловити протест.