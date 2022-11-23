Нацполіція: Окупанти вдарили по 16 обʼєктах інфраструктури, загинули шестеро людей

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Унаслідок масованого обстрілу в середу російські ракети влучили в 16 обʼєктів інфраструктури.

Про це в ефірі телемарафону повідомив голова Національної поліції Ігор Клименко.

«Загалом по Україні ми зафіксували загибель шести наших громадян, 36 людей отримали поранення», ― сказав Клименко. Він уточнив, що ця інформація стосується денного обстрілу по Україні 23 листопада. За словами Клименка, у Вишгороді ракета влучила в житловий будинок. Там загинули троє людей загинули, ще 20 зазнали поранень.