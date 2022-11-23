ЄБРР виділяє €372 мільйони «Укренерго» на ремонт інфраструктури

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Європейський банк реконструкції та розвитку виділяє для «Укренерго» фінансування на суму €372 мільйони. Вони підуть на ремонт, закупівлю обладнання та підтримку структури капіталу.

Про це пише пресслужба ЄБРР.

«Європейський банк реконструкції та розвитку схвалив пакет фінансування на €372 мільйони для підтримки української компанії «Укренерго» для швидкого аварійного ремонту пошкоджень, спричинених потужними бомбардуваннями цивільної енергетичної інфраструктури під час війни росії проти України, і для підтримки стабільності енергетичної системи країни з настанням зими», — йдеться в повідомленні.

ЄБРР надасть позику під державні гарантії на €300 мільйонів. До €150 мільйонів піде на закупівлю обладнання для аварійних ремонтів української енергосистеми, і ще €150 мільйонів — на підтримку структури капіталу.

Частина кредиту на екстрений ремонт буде доповнена грантом у розмірі до €72 мільйонів від Нідерландів.