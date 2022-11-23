Віталій Кличко: У всьому Києві через російські обстріли немає води

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Issam Hammoudi / Unsplash

У всьому Києві через масовані російські обстріли призупинили постачання води.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Фахівці «Київводоканалу» працюють над тим, щоб якнайшвидше його відновити.

Мер просить киян запастись водою. За його словами, спеціалісти роблять усе можливе, щоб повернути воду в домівки. Також працюють енергетики.