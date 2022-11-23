ДБР заблокувало схему українського концерну, який постачав зброю та боєприпаси російському ВПК

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Державне бюро розслідувань

Державне бюро розслідувань викрило схему поставок з українського концерну екснардепа російському військово-промисловому комплексу зброї та боєприпасів. Загалом з 24 лютого з України до рф поставили запчастин на 190 мільйонів гривень.

Про це пише пресслужба ДБР.

«Працівники Державного бюро розслідувань викрили та заблокували міжнародний канал постачання комплектуючих для військово-промислового комплексу та обʼєктів критичної інфраструктури рф. Бюро також унеможливило участь зрадників-колаборантів, колишніх представників однієї з проросійських партій, у тендерних процедурах силових відомств агресора», — йдеться в повідомленні.

Концерн родини колишнього нардепа з 2014 року забезпечував держпідприємства росії високоефективним та енергозберігаючим обладнанням, необхідним для сталого функціонування нафтогазовидобувних, гірничих, металургійних, хімічних, вугільних і транспортних підприємств.

Концерн займав друге місце в поставках продукції для російських компаній. Після вторгнення власники продовжили співпрацювати з росією та відправляли їм товари через фірми-прокладки.

Державне бюро розслідувань

«Також за клопотанням ДБР накладено арешти на майно концерну, зокрема на два заводи ― у Сумах і Полтаві, ТРЦ в Сумах, низку квартир у Києві, елітні авто. Загальна вартість вже знайденого становить понад один млрд грн», — зазначили в ДБР.