Віталій Кличко заявив, Київ готується до однієї з найважчих зим в історії

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Пресслужба КМДА

Мешканців столиці може очікувати «найгірша зима з часів Другої світової війни». У випадку найгіршого сценарію місцева влада допускає евакуацію частини жителів міста.

Про це заявив міський голова Віталій Кличко в інтервʼю BILD.

«Ми маємо готуватися до найгіршого сценарію. Він можливий у разі, якщо станеться широкомасштабне відключення електроенергії, а температура буде ще нижчою. Тоді частину міста доведеться евакуювати, але ми не хочемо, щоб справа зайшла так далеко», — заявив він.

За словами мера, кияни можуть зіткнутися з «найгіршою зимою з часів Другої світової війни». Окрім електропостачання, за його словами, обмеження можуть торкнутися водопостачання та опалення.

«Наразі путін хоче використати атаки на цивільну інфраструктуру, щоб змусити людей покинути столицю, але в нього нічого не вийде. У мене склалося враження, що люди стають лише більш злими, рішучими. Ми не помремо і не побіжимо, як того хоче путін», — наголосив очільник міста.