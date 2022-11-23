WSJ: ЦРУ планує вербувати росіян, незадоволених війною в Україні

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Reuters

Заступник директора з операцій Центрального розвідувального управління США Девід Марлоу заявив, що ЦРУ хоче вербувати шпигунів серед росіян, незадоволених війною в Україні.

Про це Марлоу сказав під час виступу в Хайден-центрі університету Джорджа Мейсона, пише Wall Street Journal.

Він також додав, що вторгнення в Україну стало величезним провалом російського президента путіна, що відкриває можливості для західних спецслужб серед незадоволених росіян.

«Путін був у найкращому моменті за день до вторгнення», — сказав Марлоу. На його думку, тоді путін ще мав можливість примусити Україну, вплинути на НАТО та продемонструвати, що росія є могутньою державою. «Він змарнував усе це», — підсумував заступник директора з операцій ЦРУ.

«Ми шукаємо по всьому світу росіян, які відчувають таку ж огиду до цього, як і ми. Тому що ми відкриті для співробітництва», — додав Марлоу.

Його слова перегукуються з нещодавніми твердженнями колишніх старших офіцерів ЦРУ про те, що незадоволення багатьох росіян війною в Україні створює сприятливий грунт для вербування агентів серед військових, олігархів і бізнесменів, чиї статки зменшилися через санкції.

Заступниця директора ЦРУ з аналізу Лінда Вайсголд, чий підрозділ відповідає за звіти розвідки та інформування президента Байдена та інших високопосадовців, вважає, що війна в Україні наразі не близька до завершення. За її словами, попри неодноразові невдачі, путін не відмовився від своїх початкових цілей в Україні.

Ключовим фактором, на її думку, є розуміння кожною стороною того, за що вони воюють.

«Українські військові це знають. Російські солдати не дуже», — зазначила Вайсголд.