WSJ: ЦРУ планує вербувати росіян, незадоволених війною в Україні
- Автор:
- Анна Холоднова
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Reuters
Заступник директора з операцій Центрального розвідувального управління США Девід Марлоу заявив, що ЦРУ хоче вербувати шпигунів серед росіян, незадоволених війною в Україні.
Про це Марлоу сказав під час виступу в Хайден-центрі університету Джорджа Мейсона, пише Wall Street Journal.
Він також додав, що вторгнення в Україну стало величезним провалом російського президента путіна, що відкриває можливості для західних спецслужб серед незадоволених росіян.
«Путін був у найкращому моменті за день до вторгнення», — сказав Марлоу. На його думку, тоді путін ще мав можливість примусити Україну, вплинути на НАТО та продемонструвати, що росія є могутньою державою. «Він змарнував усе це», — підсумував заступник директора з операцій ЦРУ.
«Ми шукаємо по всьому світу росіян, які відчувають таку ж огиду до цього, як і ми. Тому що ми відкриті для співробітництва», — додав Марлоу.
Його слова перегукуються з нещодавніми твердженнями колишніх старших офіцерів ЦРУ про те, що незадоволення багатьох росіян війною в Україні створює сприятливий грунт для вербування агентів серед військових, олігархів і бізнесменів, чиї статки зменшилися через санкції.
Заступниця директора ЦРУ з аналізу Лінда Вайсголд, чий підрозділ відповідає за звіти розвідки та інформування президента Байдена та інших високопосадовців, вважає, що війна в Україні наразі не близька до завершення. За її словами, попри неодноразові невдачі, путін не відмовився від своїх початкових цілей в Україні.
Ключовим фактором, на її думку, є розуміння кожною стороною того, за що вони воюють.
«Українські військові це знають. Російські солдати не дуже», — зазначила Вайсголд.
- У червні голова Служби зовнішньої розвідки Великої Британії заявляв, що росія втратила половину своїх можливостей для шпигунства в Європі після того, як понад 400 офіцерів російської розвідки вислали, а кількох таємних агентів, які видавали себе за цивільних, арештували.
- У листопаді голова внутрішньої розвідки Великої Британії Кен Маккаллум сказав, що у 2022 році з країн Європейського Союзу вислали майже 600 російських чиновників. Він також сказав, що цього року Лондон відмовив понад 100 заявкам від росіян на дипломатичні візи з міркувань національної безпеки.