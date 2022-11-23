Генштаб: ЗСУ знищили 410 російських окупантів за добу
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
-
Станом на 23 листопада у війні проти України росія втратила вбитими приблизно 85 410 своїх військових.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Втрати ворога в техніці такі:
- 2 897 танків;
- 5 832 бойові броньовані машини;
- 1 887 артилерійських систем;
- 395 реактивних систем залпового вогню;
- 209 засобів протиповітряної оборони;
- 278 літаків;
- 261 гелікоптер;
- 4 396 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 16 кораблів/катерів;
- 1 537 дронів оперативно-тактичного рівня;
- 161 одиниця спеціальної техніки;
- 480 крилатих ракет.
Найбільших втрат росіяни зазнали на Авдіївському, Бахмутському та Лиманському напрямках.