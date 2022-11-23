Генштаб: ЗСУ знищили 410 російських окупантів за добу

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Станом на 23 листопада у війні проти України росія втратила вбитими приблизно 85 410 своїх військових.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Втрати ворога в техніці такі:

2 897 танків;

5 832 бойові броньовані машини;

1 887 артилерійських систем;

395 реактивних систем залпового вогню;

209 засобів протиповітряної оборони;

278 літаків;

261 гелікоптер;

4 396 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;

16 кораблів/катерів;

1 537 дронів оперативно-тактичного рівня;

161 одиниця спеціальної техніки;

480 крилатих ракет.

Найбільших втрат росіяни зазнали на Авдіївському, Бахмутському та Лиманському напрямках.