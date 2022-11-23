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Генштаб: ЗСУ знищили 410 російських окупантів за добу

Автор:
Анна Холоднова
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Станом на 23 листопада у війні проти України росія втратила вбитими приблизно 85 410 своїх військових.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Втрати ворога в техніці такі:

Найбільших втрат росіяни зазнали на Авдіївському, Бахмутському та Лиманському напрямках.