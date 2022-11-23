Росіяни завдали енергосистемі України збитків на 70 мільярдів гривень

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Пресслужба Кабінету міністрів України

Російські ракетні удари завдали енергосистемі України збитків на понад 70 мільярдів гривень. Таку оцінку на засіданні уряду озвучив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, над відновленням мереж «Укренерго» зараз працюють 70 ремонтних бригад — це понад тисячу фахівців.

Ситуацію ускладнюють і погодні умови, бо швидке настання зими збільшує кількість споживання електрики. Тому наразі неможливо скоротити графіки стабілізаційних відключень, навпаки ― очікуються аварійні.

Також премʼєр пояснив, чому окремі регіони найбільше потерпають від нестачі світла.

«Якщо спрощено і коротко, то між станцією, яка виробляє електроенергію, і нашими будинками як кінцевим споживачем є підстанції та мережі, що транспортують електроенергію. Російські терористи атакують саме ці обʼєкти. Тому неможливо транспортувати велику кількість електроенергії в окремі області чи райони, й обмеження відбуваються нерівномірно», — пояснив він.