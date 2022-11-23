Росіяни обстріляли пологове відділення під Запоріжжям — загинуло немовля

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У ніч проти 23 листопада російські окупанти вдарили ракетами по пологовому відділенню лікарні у Вільнянську. Від удару загинуло новонароджене немовля.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

«Уночі російські потвори обстріляли величезними ракетами маленьке пологове відділення Вільнянської лікарні. Горе переповняє наші серця — убито немовля, яке щойно зʼявилося на світ», — написав Старух.

Ракетний удар стався під час останньої повітряної тривоги, яка в Запорізькій області тривала з 02:06 до 02:36.