Британія передасть ЗСУ три гвинтокрили Sea King і 10 тисяч артснарядів
- Автор:
- Софія Телішевська
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Велика Британія передасть Україні три гвинтокрили Sea King і 10 тисяч артилерійських снарядів.
Про це повідомив міністр оборони Британії Бен Воллес під час виступу в Осло, передає ВВС.
За його словами, перший із трьох гвинтокрилів Sea King уже прибув до України — за останні шість тижнів українські екіпажі пройшли у Британії навчання з польотів та обслуговування пошуково-рятувальних вертольотів.
Крім того, ЗСУ отримають ще 10 тисяч артилерійських снарядів, щоб захистити нещодавно звільнену територію.
Міністр наголосив, що підтримка Британією України залишиться непохитною.
- Напередодні стало відомо, що Велика Британія передає Україні ракети Brimstone 2 для далекобійного знищення бронетехніки. Вони мають вдвічі більшу дальність, ніж такі ракети першого покоління, які Україні почали надсилати раніше.