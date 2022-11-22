Україна вимагає вибачень через шарф Орбана з «Великою Угорщиною»

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Міністерство закордонних справ вимагає вибачень через інцидент з появою угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана у шарфі із зображенням «Великої Угорщини» з частиною української території у її складі.

Про це йдеться у заяві речника МЗС Олега Ніколенка щодо виклику посла Угорщини в Україні.

Послу заявили про неприйнятність таких дій Орбана. У МЗС заявили, що це не сприяє розвитку добросусідських відносин між державами.

«В Україні очікують на вибачення за цей інцидент і сподіваються, що в подальшому угорська сторона утримуватиметься від кроків, які можуть бути розцінені як неповага до територіальної цілісності нашої держави», — сказано у заяві.