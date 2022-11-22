Україна вимагає вибачень через шарф Орбана з «Великою Угорщиною»
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Geraint Rowland Photography / Getty Images
Міністерство закордонних справ вимагає вибачень через інцидент з появою угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана у шарфі із зображенням «Великої Угорщини» з частиною української території у її складі.
Про це йдеться у заяві речника МЗС Олега Ніколенка щодо виклику посла Угорщини в Україні.
Послу заявили про неприйнятність таких дій Орбана. У МЗС заявили, що це не сприяє розвитку добросусідських відносин між державами.
«В Україні очікують на вибачення за цей інцидент і сподіваються, що в подальшому угорська сторона утримуватиметься від кроків, які можуть бути розцінені як неповага до територіальної цілісності нашої держави», — сказано у заяві.
- Напередодні Орбана сфотографували в шарфі, на якому була зображена «Велика Угорщина» — території колишнього королівства Угорщина до Першої світової війни. Зараз більшість цих територій входять до Австрії, Словаччини, Румунії, Хорватії, Сербії та України. Після Першої світової Угорщині залишили лише близько 30% територій з тих, які вона мала до початку війни.
- Після цього МЗС України викликало угорського посла.
- Сам Орбан заявив, що «футбол — поза політикою», а збірна Угорщини — це команда «всіх угорців, де б вони не жили».