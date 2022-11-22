Місія SpaceX доставить на МКС морозиво, цукерки та насіння карликових томатів

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Під час наступного польоту SpaceX доставить на Міжнародну космічну станцію 3 493 кілограми вантажу, зокрема солодощі, сонячні батареї та насіння карликових помідорів.

Про це пише CNN.

З нагоди Дня подяки астронавти отримають святкові ласощі — морозиво, гостру зелену квасолю, яблучні десерти, гарбузовий пиріг і цукерки.

Сонячні батареї, які теж прилетять на космічному кораблі Dragon, встановлять під час виходів у відкритий космос, запланованих на 29 листопада та 3 грудня. Ці батареї збільшать потужність МКС.

Також на станцію прибуде портативний мікроскоп — він дозволить астронавтам збирати та надсилати знімки зразків крові лікарям на Землю.

Раніше астронавти вже виростили на МКС різні види салату, редиску та чилі. Цього разу члени екіпажу спробують виростити в космосі карликові помідори.

Космічні помідори будуть рости в невеликих мішках у камері Veggie. Імовірно, вони дозріють навесні. Екіпаж очікує три врожаї помідорів — через 90, 97 і 104 дні після посадки. Половину овочів з кожного врожаю заморозять та повернуть на Землю для аналізу.

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