«Укренерго»: Ракетними ударами росія пошкодила в Україні майже всі ТЕС і великі ГЕС

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Війська росії ракетними ударами пошкодили майже всі теплоелектростанції та великі гідроелектростанції. Про це заявив голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький.

Про це він сказав під час брифінгу.

«У нас майже не залишилось неушкоджених теплових і гідроелектростанцій. Практично вся теплова і гідрогенерація, якщо ми говоримо про великі електростанції, зазнала ушкоджень від ракетних ударів. Також майже не залишилося неушкоджених вузлових підстанцій «Укренерго». Тобто на кожну велику підстанцію щось прилітало, причому на деякі підстанції — по кілька разів: по три, по пʼять і навіть по вісім», — сказав Кудрицький.

В Україні наразі постійний дефіцит електроенергії, що призводить до планових відключень світла. До того ж Україна втратила контроль над вкрай важливими електростанціями (Запорізька АЕС, Луганська ТЕС, Вуглегірська ТЕС, Запорізька ТЕС і Каховська ГЕС), що суттєво зменшило генерувальні потужності.