Bloomberg: Китай призупинив купувати російську нафту — чекає оголошення цінової межі

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Китайські покупці сирої нафти призупинили закупівлі в росії. Вони чекають оголошення цінової межі для російської нафти, яку країни «Великої сімки» мають повідомити до 5 грудня.

Про це пише Bloomberg.

Країни хочуть бачити граничну ціну на рівні $40—60 за барель, що серйозно вдарить по російських доходах. Мінфін США пропонує обмежити вартість російської нафти до $60 за барель.

У росії заявили, що не продаватимуть паливо країнам, які запровадять обмеження. Замість цього в москві хочуть перенаправити поставки або скоротити виробництво.

За словами китайських трейдерів, багато учасників ринку готові працювати в умовах граничної ціни на нафту з рф, навіть якщо вони офіційно не підтримують такі обмеження — за умови, що нові ціни не надто відрізнятимуться від поточних.