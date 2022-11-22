Японія на грантовій основі передасть Україні генератори та сонячні батареї
- Автор:
- Софія Телішевська
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Facebook / Посольство Японії в Україні
Уряд Японії 22 листопада ухвалив рішення надати Україні грантову допомогу у вигляді генераторів і ламп на сонячних батареях. Загальна сума допомоги становить $2,57 мільйона.
Допомогу нададуть через Управління верховного комісара ООН у справах біженців.
«Масштабне відключення електроенергії сталося в різних областях України, спричинене руйнуванням значної частини обʼєктів енергетичної інфраструктури внаслідок атак росії. Тоді як зима в Україні стає дедалі холоднішою, а дні — коротшими, має велике значення підтримка в підготовці до зими для тих, хто не може користуватися опаленням і освітлювальним обладнанням через відключення електроенергії», — ідеться в повідомленні
Уряд Японії наголосив, що продовжить надавати підтримку народові України у співпраці з міжнародною спільнотою, зокрема із членами G7.
- Обʼєднана енергосистема України зазнала масованих ракетних атак 10, 11, 17, 22 жовтня та 2 і 15 листопада. Від обстрілів постраждало майже 50% енергетичної інфраструктури, через що в Україні почалися стабілізаційні відключення електрики.