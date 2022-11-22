Росіяни обстріляли Оріхів. У пункті видачі гумдопомоги загинув соціальний працівник
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- Софія Телішевська
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Facebook / ДСНС
Об 11:20 російські війська почали обстрілювати місто Оріхів, що в Запорізькій області.
Унаслідок прямого влучання в пункт видачі гуманітарної допомоги, що розтагшований у приміщенні школи, загинув соціальний працівник, дві жінки отримали поранення.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.
Жертв могло бути значно більше, але цього вдалось запобігти через відсутність черг.
- Місто Оріхів піддається регулярним обстрілам зі боку окупаційних військ. З Оріхова до найближчих позицій окупантів — 15—20 хвилин на автомобілі. Місто знищують обстрілами з перших днів вторгнення.