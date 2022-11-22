Бельгія першою в ЄС легалізувала чотириденний робочий тиждень. Профспілки не в захваті

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Бельгія першою в Євросоюзі легалізувала чотириденний робочий тиждень. Із 21 листопада у країні набули чинності відповідні законодавчі зміни.

Бельгійська модель робочого тижня відрізняється від тих, які тестують інші західні країни, пише Euronews.

Зазвичай держави вводять додатковий вихідний, зберігаючи рівень зарплати, а бельгійцям пропонують працювати чотири дні на тиждень за умови, що робочий день триватиме 9,5 години.

Тобто робочий тиждень у них буде дещо коротшим за традиційний — 38 годин замість 40.

Мета цієї ініціативи ― зробити внутрішній ринок праці більш гнучким, але не всі компанії в захваті від цього. Вони побоюються, що «скорочений» робочий тиждень може створити організаційні проблеми, а профспілки стурбовані через збільшене навантаження протягом робочих днів.