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Втрати російської армії у війні з Україною сягнули 85 тисяч солдатів убитими

Автор:
Софія Телішевська
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Упродовж 21 листопада російська армія втратила вбитими ще 400 солдатів. Загалом за 272 дні вторгнення росіяни недорахувалися 85 тисяч окупантів. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Втрати окупантів у техніці: