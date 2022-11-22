Втрати російської армії у війні з Україною сягнули 85 тисяч солдатів убитими

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Упродовж 21 листопада російська армія втратила вбитими ще 400 солдатів. Загалом за 272 дні вторгнення росіяни недорахувалися 85 тисяч окупантів. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Втрати окупантів у техніці: