«Укрзалізниця» відкрила продаж квитків до Варшави одразу на дві дати

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Facebook / Укрзалізниця

«Укрзалізниця» відкрила продаж квитків до столиці Польщі Варшави одразу на дві дати.

«У зв’язку з корегуванням графіків сьогодні о 8-й ранку відкривається продаж квитків до Варшави одразу на дві дати: 10 та 11 грудня», — йдеться в повідомленні.

Згадані квитки продаються лише онлайн — у застосунку, чат-боті та на сайті «УЗ». Придбати можна не більше ніж чотири квитки в одні руки.

Як зауважили в «Укразалізниці», це суттєво зменшило можливості перекупників і дозволило підприємству дати у відкритий доступ на 25% більше квитків.

«Моніторинг зловживань продовжується, кілька десятків акаунтів з підозрілою активністю вже заблоковані», — додали в УЗ.